9月16日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）で、ウチカフェとゴディバのコラボ商品が新登場！今回は「Uchi Café×GODIVAどらもっち(ショコラマロン)」の実食レポを紹介します。ペアリングした紅茶も紹介します。■Uchi Café×GODIVAどらもっち(ショコラマロン) 400円(税込)こしあん、和紅茶、チョコレートや抹茶など、今まで色んなどらもっちを味わってきましたが…。今回はショコラマロン味。ゴディ