9月16日（火）から全国のファミリーマート限定（一部店舗を除く）でファミマのお芋掘り「掘って発見！スイートポテト」が発売されました。体験型のスイーツとは…?！実食レポを紹介します！■掘って発見！スイートポテト 368円（税込）お芋掘りをしているような、ファミリーマート初の体験型デザートが登場！1番上には、土に見立てたクランチとココアスポンジがあり、その中にはミニサイズのスイートポテトが4つ隠されています。1