NZドル一段安、景気急減速で大幅利下げ観測浮上豪銀大手は10月50bpを予想 NZドルはさらに下落、予想以上のGDP縮小を受け50bpの大幅利下げ観測が浮上している。 NZ中銀は今年あと2回（10月と11月）25bpずつの利下げを予想、今年末に政策金利は2.50%程度と見ている。ただ、今朝発表されたGDPが予想以上に弱かったことから、NZ中銀は積極利下げを余儀なくされるとの見方が浮上。 失業率の上昇と関税政策による不確実性の高