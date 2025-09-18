NZドル円87円割れ、対豪ドルで3年ぶり安値NZ中銀10月50bp利下げ観測浮上 GDP急減速受けNZ中銀が積極利下げを余儀なくされるとの見方が浮上。一部金融機関は10月に50bp大幅利下げに踏み切ると予想、従来の25bpから変更した。NZ中銀は今年あと2回25bpずつの利下げを予想しているが、豪ウエストパック銀行は10月に50bp、11月に追加で25bp引き下げ、今年末の政策金利2.25%と見ている。 NZドル円は8日以来となる87円割れ、対ド