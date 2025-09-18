オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世が、ホームで行われたフォルトゥナ戦（１７日）で今季５点目をマークした。前半４０分、敵陣で奪ったボールがゴール前の上田に渡ると、これを冷静に左足で決めて先制。試合は２―０と勝利した。開幕からリーグ戦５連勝のフェイエノールトで、５得点とエースとしての仕事を果たしている上田は、得点ランキングでも首位タイに。今季フェイエノールトで３シーズン目。リーグ戦