全日本プロレスは１８日までに暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」の出場チーム第１弾を発表した。昨年は斉藤ブラザーズの斉藤ジュン＆レイが世界タッグ王者で全勝優勝の偉業を達成した。今年は全１２チームが参加。１１・２２後楽園ホールで開幕し１２・１０後楽園で優勝決定戦を行う。出場チーム第１弾は以下の通り。宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．鈴木秀樹＆真霜拳號大森北斗＆羆嵐綾部蓮＆タロー