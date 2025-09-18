三重県四日市市は１７日、１２日夜の大雨で発生した被害に対応するため、森智広市長が漫才コンテスト「Ｍ―１グランプリ２０２５」への出場を辞退すると発表した。森市長は市の魅力を発信するため、市観光大使でお笑いタレントの加藤歩さん（芸名ザブングル加藤）と漫才コンビ「三重県四日市」を結成。２１日に名古屋市内で開かれるＭ―１の１回戦に出場する予定だった。四日市市は「被災者に心よりお見舞い申し上げる。被害