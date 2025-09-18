イギリスで最初の絵本が出版されてから80周年を迎えた人気キャラクター「きかんしゃトーマス」のシリーズ初となるクリスマス映画『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』が、12月12日に全国公開される。【動画】『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』予告編本作では、2016年公開の『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』で紫色のタンク機