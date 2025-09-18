電算がストップ高の３１６０円でカイ気配となっている。１７日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を８９億９４００万円から１０５億円（前年同期比４４．０％増）へ、営業利益を９億１３００万円から１６億円（同５．５倍）へ、純利益を６億３８００万円から１０億２５００万円（同４．６倍）へ上方修正したことが好感されている。 自治体情報セキュリティー対策などの新規案件の獲得や受注額の