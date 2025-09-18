サンケン電気が反発している。１７日の取引終了後、自社株４１７万２７００株（消却前発行済み株数の１６．６３％）を１０月３日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は２０９２万５３６０株となる。 出所：MINKABU PRESS