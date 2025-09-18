17日からの大雨の影響で、JRの奥羽線と北上線の列車に運休や遅れが出ています。JR秋田支社によりますと、奥羽線は17日の大雨による沿線の土砂崩壊の影響で、東能代駅と大館駅の間で一部の列車を除き運転を見合わせています。快速列車1本が運休、特急2本と快速列車1本、普通列車8本が区間運休となっています。運転の再開は昼12時ごろを予定しています。また、北上線では大雨の影響で、岩手の藤根駅と横手駅の間で運転を見合わせてい