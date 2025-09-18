¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØVOCE¡Ù11·î¹æÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£¡Ö»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò»É¤»¤ëµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡ÊÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁü¡¢ÉñÂæ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ê³èÌö¤ÎÉý¤ò¸«¤»¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯BEAUTY¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤äÈþÍÆ¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤ò¸ì