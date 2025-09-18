さくらインターネットはストップ高。読売新聞オンラインが１８日、「政府は自国のデータや技術をもとにした国産ＡＩ（人工知能）の開発に乗り出す」と報じた。記事によると、総務省が所管する情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が収集した日本語データを提供し、プリファード・ネットワークス（東京都千代田区）がＡＩを共同開発。開発した国産ＡＩをさくらネットが国内のデータセンターを