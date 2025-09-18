北大路欣也主演、藤沢周平原作のオリジナル時代劇シリーズ『三屋清左衛門残日録』の最新作となる第9作に、佐藤流司と山谷花純が出演することが発表された。 参考：優香が考える時代劇の醍醐味「ひとつひとつが丁寧で、今の日常には全くない世界観」 本シリーズは、2016年の第1作放送以来、8作にわたって放送されてきた人気シリーズ。北大路演じる、前藩主用人を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を