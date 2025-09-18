午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５７、値下がり銘柄数は８６３、変わらずは９４銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に電気機器、医薬品、非鉄金属、不動産など。値下がりで目立つのは電気・ガス、その他製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS