小さな習慣で健康寿命を延ばす方法を紹介します（写真：elise／PIXTA）「まだ元気だから」と思っている人ほど危ない……。運動不足は生活習慣病だけでなく、集中力や気分の不調にも直結します。本記事はトレーナー歴34年の澤木一貴氏の著書『体力おばけへの道』より一部抜粋・再編集。40代からでも遅くない、小さな習慣で健康寿命を延ばす方法を紹介します。今の時代、運動をしないとヤバい私たちは今、「運動しなくても暮らせてし