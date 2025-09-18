【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介による『VOCE』の好評連載「BEAUTY DICTIONARY」。11月号（9月22日発売）では、自身が考える“男らしさ”について語っている。 ■インタビューでは「男らしさ＝優しさ」という思いをコメント 山田涼介「BEAUTY DICTIONARY」11月号のテーマは「escort（付き添う・案内する）」。 撮影は、英国を彷彿とさせるような煉瓦造りの建築の前で実施。待ち人を想うような、