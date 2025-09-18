17日、山形県酒田市の商業施設の駐車場で車を運転し、駐車していた車に衝突し、そばにいた人にケガをさせた男が警察に逮捕されました。 過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、酒田市東大町の飲食店経営の男（70）です。 警察によりますと男は、17日の午後10時14分ごろ、酒田市こがね町にある商業施設の駐車場で普通乗用車を運転していたところ、駐車してあった普通乗用車に衝突したものです。 衝突したはずみで、衝突された車を