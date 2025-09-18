スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、スキンケアシリーズ「ももぷり」より「潤いバリアセラムマスク RC」を発売しました。2018年に誕生した「ももぷり」は肌の常在菌のバランスを整える「塗る乳酸菌」と潤いバリアで肌をやさしく包み込む「桃セラミド」を配合したスキンケアシリーズです。■美容液たっぷりのゼリーのような高密着シートでしっかり保湿「潤いバリアセラムマスク RC」は、肌キメを整えるレ