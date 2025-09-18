マリナーズのカル・ローリー捕手は16日（日本時間17日）、敵地カウフマンスタジアムでのロイヤルズ戦で今季10度目の1試合2本塁打を記録。55号、56号とアーチを連発し、スイッチヒッターの史上最多本塁打記録を更新。ケン・グリフィーJr.が持つマリナーズの球団記録にも並んだ。昨季は自身初のゴールドグラブ賞を獲得。受賞者から唯一選出されるプラチナグラブ賞にも輝くなど、捕