18日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝146円91銭前後と、前日午後5時時点に比べ25銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円73銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース