カブスの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、5年ぶりのプレーオフ進出を決め、シャンパンファイトで盛り上がる今永昇太投手（32）と鈴木誠也外野手（31）の写真が公開された。チームはこの日のパイレーツ戦に8―4で勝利。プレーオフ進出を決め、試合後にシャンパンファイトで盛り上がった。メジャー2年目で初めての経験となった今永は「スプリングトレーニングで初めてみんなに会った日から、このメン