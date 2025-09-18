さぬき市役所 さぬき市は、乳がんのセルフチェックのきっかけをつくろうと、希望する市民に自己検診手袋を無料で配布しています。うすい手袋で、手にはめると指先の滑りがよくなり、触診しやすくなるということです。 市は、乳房の変化に気を付けて生活することで乳がんの早期発見につながるとしていて、「乳房チェック」習慣化してほしいとしています。 さぬき市の国保・健康課の窓口での配布に加え、郵送での配布もで