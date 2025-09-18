「ブライトンの奇跡」から10年リーチ マイケル・インタビュー（前編）世界のスポーツ史において、9月19日は特別な一日である。2015年にイングランドで行なわれたラグビーワールドカップで、日本が南アフリカを破った日だからだ。過去7度のワールドカップでわずか1勝に終わっていた日本が、2度の優勝を誇りプール戦では1度しか負けたことのない南アフリカを撃破──。その事実は超ド級の衝撃とともに、世界へ広がっていった。