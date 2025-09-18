プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が結婚式から１年となったことを伝え、夫婦ショットを披露した。村上は結婚式を手がけた会社のパーティーに夫婦で参加したことを明かし、「私たちの結婚式も丁度１年前…（２０２４．９．１４）あっという間ですわ！」とコメント。村上は落ち着いた雰囲気の和服姿、夫の豊さんはスーツでビシっときめている。寄り添う２人にフォロワーは「お二人ナイス夫婦」「佳菜ちゃんの着