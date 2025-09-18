#PR 人気不動産YouTuber・ゆっくり不動産さんが、YouTube動画『【戸建テラスの裏技】超ガラス張りのテラスが気持ち良すぎる絶景戸建を内見！』を更新。福岡市内のど真ん中にある、まるで“天空の城”と呼びたくなるような個性的な戸建住宅を内見し、その魅力と自らの驚きのリアクションをたっぷりと伝えた。 動画冒頭、ゆっくり不動産さんは「むむむ、な物件を見つけてしまいました」と興奮気味に語り、物件の事前資料の時点か