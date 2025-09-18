女優の井川遥（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。共演経験のある女優との2ショットが反響を呼んでいる。井川は16日に行われた「『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコール」に出席。イベントに参加した女優・のんとの2ショットを公開し、「のんのんに会えた〜」とハートマークを添えた。井川とのんは2022年公開の映画「さかなのこ」で親子役で共演。今年5月には井川が手がけるアパレル