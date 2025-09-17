とちぎテレビ ９月１７日はＷＨＯ・世界保健機関が制定した「世界患者安全の日」です。壬生町の獨協医科大学病院では「世界患者安全の日」に合わせ１７日、初めて啓発活動が行われました。 「世界患者安全の日」は、患者の安全に対する意識や関心を高めてもらおうとＷＨＯが６年前に定めたもので、取り組みに協力している世界各地の組織や機関が関連のイベントを行っています。今年は「すべての新生児と子どもに安全なケア