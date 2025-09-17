とちぎテレビ １０月に宇都宮市で行われるアジア最高峰の自転車ロードレース・ジャパンカップの記者発表会が１７日、都内で開かれ出場選手など大会の概要が発表されました。 ジャパンカップの記者発表は今回初めて一般に公開され多くのファンが駆けつける中、まず大会の実行委員長を務める宇都宮市の佐藤栄一市長が、アジア最高峰の大会を今年も地元で開催できることに感謝の言葉を述べました。 「宇都宮ジャ