とちぎテレビ 宇都宮市内の歩道をはだしで一人で歩いていた幼い男の子を見つけて、交通事故に遭わないように保護した会社員に１６日、警察から感謝状が贈られました。 宇都宮東警察署の星野健一署長から感謝状を手渡されたのは、宇都宮市に住む会社員の大野恒夫さん６４歳です。 大野さんは８月２１日の早朝、宇都宮市峰３丁目の国道を散歩していたところ、歩道にはだしで一人で歩き涙を流して不安そうな顔をしている幼い