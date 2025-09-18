関川村は１８日午前９時３５分に、村内の大字蛇喰（おおあざじゃばみ）、大字南中（おおあざみなみなか）の５４世帯１６４人に避難指示を出しました。関川村には土砂災害警戒情報が発表されていて、土砂災害の危険性が急速に高まっています。避難指示が出されているのは以下の地域です。・大字蛇喰２２世帯６６人・大字南中３２世帯９８人