岡山県岡山市にある岡山済生会総合病院は、医療や福祉、健康について楽しく学べる病院開放型イベント「済生会フェア2025」を、10月4日(土)に開催する。同イベントでは、普段は見ることができない病院内部の設備や医療機器を、実際に見て・触れて・体験できる。「済生会フェア2025」概要日々のくらしの中には、実はたくさんの「医療」が息づいている。食事や運動などの生活習慣から、定期的な健康診断や自分でできる健康チェックま