ミナトは、9月22日(月)、福岡市中央区六本松にある産後ケア施設「マテルニテ」で、ふたご(双胎)を育てる母親専用の新プラン「ふたごの休日」を開始する。産後ケアに特化した多彩なサービスを提供「マテルニテ」は、出産後の母親と赤ちゃんが心身ともに健やかに過ごせるよう、東野産婦人科医院の全面的なバックアップのもと運営されるデイケア型産後ケア施設。個室での休息、託児、ランチ、アロマトリートメントなど、産後ケアに特