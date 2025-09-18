香川県内に住む女性にストーカー行為をしたとして、さぬき市の無職の男がきょう（18日）逮捕されました。 ストーカー行為の容疑で逮捕されたのは、さぬき市津田町の無職の男（84）です。警察によりますと、男は、香川県内に住む78歳の女性に対する恋愛感情や好意、それが満たされなかったことに対する怨恨をはらす目的で、今月2日午前10時過ぎ、女性の自宅付近をみだりにうろついたり、今月12日午後1時ご