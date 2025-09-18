今年6月、香川県坂出市で住宅のベランダに向けて空き瓶を投げて窓ガラスなどを壊した疑いできょう（18日）、坂出市の16歳の男子高校生が逮捕されました。 警察によりますと、男子高校生は6月29日午後11時ごろ、坂出市のコンビニエンスストアの駐車場から空き瓶1個を49歳の男性の住宅に向けて投げ、ベランダの掃き出し窓の窓ガラスと網戸を壊した疑いです。6月30日に男性の家族から通報を受けた警察が防犯カメラを確認するなど捜査