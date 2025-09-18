万博開幕から１５９日目となった９月１８日（木）。今朝も大阪メトロ・夢洲駅から万博会場に入る人が集まる東ゲート前には、長い列が広がっていました。９月半ばを過ぎましたが、大阪の予想最高気温は３２℃で、きょうも暑い一日となる見込みです。博覧会協会の発表によりますと、きょう１８日も会場は「大変混雑」の予想。東ゲートの入場枠は午前中は満員で、西ゲートの入場予約枠に空きがあるのは午前１１時台のみとなっています