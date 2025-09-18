◆米大リーグレッドソックス―アスレチックス（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１７日（日本時間１８日）、本拠のアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し５回までに２本のタイムリーを放った。今月初めて４番に座った吉田は１回２死二塁。右腕バーネットのカウント２―２からの低めのチェンジアップを拾って右前に落とし、ストーリーが生還して先制タイ