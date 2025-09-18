兵庫県西宮市議会は１７日、新しい市教育委員に、同市在住で元プロ野球オリックス選手の田口壮さん（５６）を任命する議案に同意した。任期は１０月１日から４年間。田口さんは同市出身で、１９９２年にプロ野球オリックス・ブルーウェーブ（現・バファローズ）に入団。９５年のパ・リーグ優勝、９６年の日本一に貢献した。２００２〜０９年には米メジャーリーグでプレーし、１２年に現役を引退した。田口さんは、市を通じて