アトレティコ・マドリードは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でリヴァプールに2−3で敗れた。敵地『アンフィールド』に乗り込んだアトレティコ・マドリードは開始早々の4分にアンドリュー・ロバートソンにネットを揺らされると、2分後にはモハメド・サラーに追加点を献上し、わずか6分間で2点のビハインドを追う苦しい展開に。その後はマルコス・ジョレンテの2ゴールで試合を振り出しに戻したが、