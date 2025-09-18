脚本家の中園ミホ氏が１８日、ＮＨＫ「あさイチ」にＶＴＲで登場。自身が手がける朝ドラ「あんぱん」で、自身をモデルにした少女を登場させた後の裏話を披露した。この日は、「あんぱん」がいよいよクライマックスを迎えていることから、中園氏に鈴木奈穂子アナがインタビュー。中園氏は、嵩のモデルとなったやなせたかし氏と幼い頃、文通をしていたことは知られており、ドラマの中では自身をモデルにした佳保ちゃんを登場させ