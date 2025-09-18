コーフィールドＣ・Ｇ１（１０月１８日・豪コーフィールド）からメルボルンＣ・Ｇ１（１１月４日・豪フレミントン）を転戦する予定のゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克）の鞍上が、浜中俊騎手（３６）＝栗東・フリー＝に決まった。浜中とのコンビは１４戦４勝。同馬は２８日に出国する。