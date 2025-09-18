米ペンシルベニア州の銃撃現場に駆けつけた緊急車両/Harrison Jones/USA Today Network/Imagn Images（ＣＮＮ）米ペンシルベニア州中部で現地時間の１７日午後、銃撃事件が発生し、警官３人が死亡、２人が重体となっている。ペンシルベニア州警察が明らかにした。当局によると、銃撃の容疑者は警察に射殺された。重体となった警官２人は容体は安定しているという。関係者がＣＮＮに語ったところによると、同州ヨーク郡で容疑者によ