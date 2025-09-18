由利本荘市矢島町の林で約50個のクリが食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。由利本荘警察署の調べによりますと由利本荘市矢島町荒沢で農作業をしていた人が、クリの木の枝が折れクリの実約50個が食べられているのを発見しました。クマによる被害とみられています。現場は、鳥海高原花立牧場公園から直線距離で東に約1キロの場所です。警察はパトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけ