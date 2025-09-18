福岡管区気象台は18日午前5時15分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第3号を発表した。福岡県では、18日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意喚起した。［気象概況］九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。この前線は19日朝にかけ