福岡市交通局によると、市営地下鉄空港線・箱崎線は18日8時29分ごろ発生した、空港線の天神駅での急病の乗客救護の影響により、同8時36分現在、空港線・箱崎線の全線に遅れが発生している。▶福岡市地下鉄・運行情報