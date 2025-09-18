14日にアルカスSASEBO（長崎県佐世保市）で開幕した「第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭」。県内各地でさまざまなイベントが繰り広げられるこの事業には「ながさきピース文化祭2025」という愛称がある。その考案者は佐世保市立清水中2年の塚原優里菜さん（13）。「ピース」には被爆80年を忘れないという決意を、「ながさき」という平仮名の軟らかな文字には、国籍や世代などあらゆるものを超えて共有したい、との