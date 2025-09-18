日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地９月17日、エールディビジの第３節（延期分）でフォルトゥナ・シッタルトと対戦。２−０で勝利して開幕５連勝を飾った。この試合に先発した上田はスコアレスで迎えた40分、敵陣で味方がボールを奪ったこぼれ球に反応。左足のシュートを落ち着いて流し込んで先制点を奪った。これで上田はリーグ戦５戦５発となり、得点ランキングでもトップタイとなった。そん