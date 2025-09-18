ドジャースの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、大谷翔平投手（31）や山本由伸投手（27）の似顔絵が紹介された。この日の本拠でのフィリーズ戦は「ドジャース小児がん啓発ナイト」として開催。選手の似顔絵は小児がん患者が描いたもので、試合中にビジョンで掲示される。また、ナインは小児がん患者がデザインしたTシャツを着用して練習に臨んだ。山本もこのTシャツ姿でキャッチボールなどで体を動