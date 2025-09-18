俳優の横浜流星（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】バースデーイベントの様子や映画「国宝」オフショット2011年放送のテレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」でドラマデビューした横浜。その後は、数々の人気ドラマや映画で活躍していて、2024年公開の映画「正体」では、「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞した。“蔦重”姿で29歳の誕生日を報告2025年は、NHK大河