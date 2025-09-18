バレーボール男子日本代表の挑戦を追う初のドキュメンタリー映画（タイトル未定）が、2026年1月9日からTOHOシネマズ日比谷ほか全国の劇場で期間限定公開されることが決まった。17日、TBSテレビ『2025世界バレー』男子予選「日本×リビア」中継内で発表された。製作幹事はTBSテレビ、配給は日活。【ランキング表】「好きなスポーツ選手2024」2位に男子バレー・石川祐希がランクイン映画では、今年5月の代表招集から、6月開幕の